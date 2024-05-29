Детский тренер Дзюбы: «Думаю, Артем не сможет поиграть даже в Китае»

Александр Шупляков, детский тренер Артема Дзюбы, констатировал, что профессиональная карьера экс-нападающего «Локомотива» близится к завершению.

«Думаю, что Дзюба уже не сможет поиграть даже в Китае. Там для него проблематично. Он найдет себя в рекламе. Может быть, пойдет на телевидение, он может пошутить. Футбол будет вторичен.

Возможно, в медиафутболе будет играть. Мне кажется, многим командам финансы не позволят обрести его. Но Дзюба точно не пропадет. Однозначно, у него есть предложения. В РПЛ так быстро не забудут Артема!» – сказал Шупляков.