Компани прокомментировал свое назначение в «Баварию»

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о заключении контракта с мюнхенским клубом.

«Я с нетерпением жду этого вызова. Для меня большая честь работать в таком клубе: «Бавария» – это институт международного футбола.

Как тренер, вы должны здесь отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом, проявлять творческий подход. Мы также должны быть агрессивными и смелыми на поле.

Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент будет заложен, успех обязательно придет», – заявил 38-летний бельгиец.