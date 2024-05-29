Компани прокомментировал свое назначение в «Баварию»

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о заключении контракта с мюнхенским клубом.
«Я с нетерпением жду этого вызова. Для меня большая честь работать в таком клубе: «Бавария» – это институт международного футбола.
Как тренер, вы должны здесь отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом, проявлять творческий подход. Мы также должны быть агрессивными и смелыми на поле.
Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент будет заложен, успех обязательно придет», – заявил 38-летний бельгиец.
- Компани сменил Томаса Тухеля.
- Контракт с новым тренером рассчитан до 30 июня 2027 года.
- «Бавария» выкупила его у «Бернли», предположительно, за 10-12 миллионов евро.
Источник: сайт «Баварии»