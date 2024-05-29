В сборную Аргентины на Олимпиаду позовут чемпионов мира из «Манчестер Сити» и «Бенфики»

Тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает, что на Олимпийских играх за команду сыграют 36-летний защитник «Бенфики» Николас Отаменди и 24-летний форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, сообщил журналист Гастон Эдуль. Оба входили в состав национальной команды на победном чемпионате мира-2022 в Катаре.

За мужские сборные на Олимпиадах сейчас выступают игроки до 23 лет. В заявку каждой команды могут быть включены 3 футболиста старше этого возраста.