В сборную Аргентины на Олимпиаду позовут чемпионов мира из «Манчестер Сити» и «Бенфики»

Тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает, что на Олимпийских играх за команду сыграют 36-летний защитник «Бенфики» Николас Отаменди и 24-летний форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, сообщил журналист Гастон Эдуль. Оба входили в состав национальной команды на победном чемпионате мира-2022 в Катаре.
За мужские сборные на Олимпиадах сейчас выступают игроки до 23 лет. В заявку каждой команды могут быть включены 3 футболиста старше этого возраста.
- Альварес в минувшем сезоне провел 54 матча за «Манчестер Сити», забил 19 голов, отдал 13 передач.
- Отаменди принял участие в 51 встрече «Бенфики» в этом сезоне, 4 раза поразил ворота соперника, сделал 2 голевых паса.
- Мужской футбольный турнир Олимпиады-2024 пройдет с 24 июля по 9 августа.
- Футболисты, которые отправятся на Игры, не смогут помочь своим клубам в этот период.
- Сборная Аргентины попала в группу с командами Марокко, Ирака и Украины.
Источник: страница Гастона Эдуля в соцсети X