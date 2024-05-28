Сафонов прокомментировал работу с Мусаевым

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов сказал, что после прихода на пост главного тренера Мурада Мусаева команда стала играть хорошо – в атаку.

«Работа с Мусаевым? Каждый тренер привносит что-то свое, глупо ожидать, что Мусаев будет играть, как Ивич. Команда приняла Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо – в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но это все мы исправим на сборах», – сказал Сафонов.