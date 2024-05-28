В «Ростове» прокомментировали непродление Песьякова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал уход вратаря Сергея Песьякова.

У игрока истек контракт.

«Мы обо всем договорились с Песьяковым, он дал добро, мы пожали руки. Сергей должен был заехать в офис, чтобы подписать контракт, но у него изменились обстоятельства. Сергей взрослый парень, принял такое решение. Попрощались, нет никаких проблем», – сказал Рыскин.

Песьяков следующий сезон проведет в «Крыльях Советов».

Сергей провел в «Ростове» 7 лет.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?