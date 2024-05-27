Чалов: «Российские игроки из Европы зовут туда; говорят, надо ехать»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что партнеры по сборной России зовут его в Европу.

«Слежу за результатами россиян в Европе, конечно.

Смотрел сейчас финал Лиги Европы. Жалко, что Леха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался. Мне кажется, во всех матчах, где он играл, он делал результативные действия, по ощущениям. В него где-то не верили, отдавали в аренду в «Торино», он вернулся, все думали, что он опять не заиграет, а он потрясающе проводит сезон.

Нет, легионеры в сборной не подтрунивают; наоборот, зовут, говорят, что надо ехать», – сказал Чалов.