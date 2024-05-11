Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Черданцев рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, какие качества должны быть у главного тренера «Спартака».

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
    • При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

    «Спартак», «Динамо», «Зенит» – не те команды, в которых надо учиться тренировать. Сюда должны приходить готовые, взрослые дяди. По возрасту, по опыту.

    Мне начинают говорить: «А как же Каррера?» Ну вы посмотрите, где играл Каррера, где он становился чемпионом. «Ювентус» – это ты каждый день в центре внимания страны, это всемирный бренд. Это другая, чемпионская ДНК. Это человек, который впитал в себя чемпионство.

    И случайно оказавшись на посту главного в «Спартаке», он эту ДНК сохранил. У Слишковича нет этой ДНК. При всем к нему уважении, хочу подчеркнуть – возможно, он когда-нибудь станет большим тренером. Конечно, Слишкович не вариант вдолгую.

    Считаю, что «Спартак» должен тренировать российский тренер – и необязательно Черчесов – который знает, что такое «Спартак», понимает ДНК клуба», – сказал Черданцев.

    Новости по теме
    Стало известно, почему Бабич не сыграет с «Краснодаром» 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 11 мая 9
    Титов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче 1
    Источник: «Футбольный биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1715438178
    Лучше кушай "Московский картофель" и не лезь туда где не шаришь. Для начала обыграйте Слишковича.
    Ответить
    NewLife
    1715438245
    Псевдо биохимик чердак где то слышал аббревиатуру ДНК (уверен, он не знает, как это расшифровывается) и решил блеснуть соплей. "У Слишковича нет этой ДНК. При всем к нему уважении, хочу подчеркнуть – возможно, он когда-нибудь станет большим тренером. " Он то станет, а ты большим комментатором - никогда. Так что хрусти чипсами - это твое)))))
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1715438320
    Чердаку конечно лучше чтобы пришёл например Коля Писарев с хорошим ДНК и всё про.бывал.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+