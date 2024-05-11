Черданцев рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, какие качества должны быть у главного тренера «Спартака».

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

При нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

«Спартак», «Динамо», «Зенит» – не те команды, в которых надо учиться тренировать. Сюда должны приходить готовые, взрослые дяди. По возрасту, по опыту.

Мне начинают говорить: «А как же Каррера?» Ну вы посмотрите, где играл Каррера, где он становился чемпионом. «Ювентус» – это ты каждый день в центре внимания страны, это всемирный бренд. Это другая, чемпионская ДНК. Это человек, который впитал в себя чемпионство.

И случайно оказавшись на посту главного в «Спартаке», он эту ДНК сохранил. У Слишковича нет этой ДНК. При всем к нему уважении, хочу подчеркнуть – возможно, он когда-нибудь станет большим тренером. Конечно, Слишкович не вариант вдолгую.

Считаю, что «Спартак» должен тренировать российский тренер – и необязательно Черчесов – который знает, что такое «Спартак», понимает ДНК клуба», – сказал Черданцев.