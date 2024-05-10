Ташуев объяснил, почему заслуживает возглавить «Спартак»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

– Не кажется ли вам, что «Спартаку» нужен российский тренер?

– Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать их стратегию, которая, кстати, есть у «Краснодара» и «Зенита».

«Спартак» всегда славился комбинационным, красивым, креативным футболом! Это была его марка! Сейчас эта марка по-разному размыта – она стала лоскутной маркой.

Им нужно подбирать тренера не по национальности, а по стилистике и давать специалисту стратегию не на год. Если честно, им внутри клуба виднее.

– Юран говорил, что многие тренеры в России хотят возглавить «Спартак». Вас это тоже касается?

– Меня это не касается – меня никто не приглашает. Я и другие тренеры, поработавшие в Премьер-лиге, всегда готовы и хотим работать на топ-уровне.

Если я беру команду не самого высокого уровня, ставлю игру с футболистами, которые ниже классом игроков «Спартака», и добиваюсь успеха…

Почему тренер, который ставит игру в команде с низким бюджетом по сравнению с другими и обыгрывает «Спартак», не может стать возглавить красно-белых?

Этот же тренер будет работать с футболистами, которые выше уровнем! Если ты добиваешься успеха с командой с низким бюджетом и с не самыми сильными футболистами, значит, тебе нужно идти дальше!

Но нужно, чтобы тебе доверяли. Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке».