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Ташуев объяснил, почему заслуживает возглавить «Спартак»

10 мая 2024, 20:54
12

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

– Не кажется ли вам, что «Спартаку» нужен российский тренер?

– Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать их стратегию, которая, кстати, есть у «Краснодара» и «Зенита».

«Спартак» всегда славился комбинационным, красивым, креативным футболом! Это была его марка! Сейчас эта марка по-разному размыта – она стала лоскутной маркой.

Им нужно подбирать тренера не по национальности, а по стилистике и давать специалисту стратегию не на год. Если честно, им внутри клуба виднее.

– Юран говорил, что многие тренеры в России хотят возглавить «Спартак». Вас это тоже касается?

– Меня это не касается – меня никто не приглашает. Я и другие тренеры, поработавшие в Премьер-лиге, всегда готовы и хотим работать на топ-уровне.

Если я беру команду не самого высокого уровня, ставлю игру с футболистами, которые ниже классом игроков «Спартака», и добиваюсь успеха…

Почему тренер, который ставит игру в команде с низким бюджетом по сравнению с другими и обыгрывает «Спартак», не может стать возглавить красно-белых?

Этот же тренер будет работать с футболистами, которые выше уровнем! Если ты добиваешься успеха с командой с низким бюджетом и с не самыми сильными футболистами, значит, тебе нужно идти дальше!

Но нужно, чтобы тебе доверяли. Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке».

  • 26 апреля Ташуев покинул «Факел».
  • В этом сезоне он также успел поработать в другом клубе РПЛ – «Ахмате».
  • 14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля, после чего временным тренером команды стал Владимир Слишкович.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей
Комментарии (12)
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...уефан
1715365274
...наверное, Спартак ещё не дорос до уровня Ташуева)...
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SanInstructor
1715365956
Но потом резко обосрался и слился
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VVM1964
1715366624
"Им нужно подбирать тренера не по национальности, а по стилистике и давать специалисту стратегию не на год. " - золотые слова !!!...
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NewLife
1715370415
Кто придумывает эти заголовки((
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Spartak_forv@
1715371101
Ещё один безработный оды себе любимому слагает
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FCSpartakM
1715374028
А какие успехи у факела, я не понял? тип почти не вылетели? или обыграть Спартак на огороде и с двумя дураками с пенальти и автоголом- это тот успех, которые ждали болельщики факела?
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алдан2014
1715398114
Пусть в очередь за Мостовым записывается
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SLADE2019
1715402929
Считаю, что у него получилось бы не хуже, чем у Абаскаля. Плюс, при нынешнем положении, когда еврокубков нет, то почему бы и нет. Риска немного, вдобавок его не на очень большую зарплату можно посадить. Так что, чем черт не шутит.
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rash1959
1715403876
Наверно наконец досчитал свою пенсию (неделю назад крупно плпкал) и потянуло на красивый контракт.
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МАН. Ю
1715450729
Ура!!!!! Помойка ********!!!!!
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