Личка допустил, что Лещук сыграет со «Спартаком» на Кубок

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на предложение выпустить вратаря Игоря Лещука на кубковый матч со «Спартаком».
- Лещук потерял место в основе после ошибок в апрельском матче со «Спартаком» в РПЛ (1:2).
– Как насчет закольцевать историю и поставить Лещука против «Спартака»?
– (Смеется). Это было бы красиво. У нас есть такая возможность. С другой стороны, мне надо отдавать уважение Антону Шунину, который хорошо работает, поддерживает команду.
Лещуку надо подождать следующий шанс. Он будет играть, 100 процентов.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова