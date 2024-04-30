Личка допустил, что Лещук сыграет со «Спартаком» на Кубок

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на предложение выпустить вратаря Игоря Лещука на кубковый матч со «Спартаком».

Лещук потерял место в основе после ошибок в апрельском матче со «Спартаком» в РПЛ (1:2).

– Как насчет закольцевать историю и поставить Лещука против «Спартака»?

– (Смеется). Это было бы красиво. У нас есть такая возможность. С другой стороны, мне надо отдавать уважение Антону Шунину, который хорошо работает, поддерживает команду.

Лещуку надо подождать следующий шанс. Он будет играть, 100 процентов.