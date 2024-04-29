Анчелотти ответил Тухелю, сказавшему, что Гнабри забьет «Реалу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал смелый прогноз Томаса Тухеля.

«Бавария» примет «Реал» во вторник в 22:00 мск.

Команды встретятся в Мюнхене в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Тухель перед матчем сказал, что Серж Гнабри забьет мадридцам.

«Конечно, Гнабри может отличиться. Также велика вероятность, что забьет Кейн или Мусиала.

То же самое можно сказать и про Винисиуса. Думаю, у него больше шансов забить, чем у Менди. Об этом говорит статистика», – заявил Анчелотти.