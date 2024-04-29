Червиченко объяснил, почему Юран не подходит «Спартаку»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы возможного назначения Сергея Юрана на пост главного тренера московской команды.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Юран в воскресенье покинул «Пари НН».

– Шесть поражений подряд, конечно, дают повод расстаться с тренером. Тем более там помимо спортивных результатов обстановка и так накалялась из‑за карточек Юрана, его выражений и всего остального.

Как футбольный специалист Юран хорош. Во всем остальном напряженно‑проблемный парень. Юран работал в «Химках», и был положительный результат. Ушел – результаты стали не очень.

В «Пари НН» команда пока что не вылетает, уверенно шла, но затем пошла полоса неудач. Иногда такие результаты связаны не с тем, что плохо работает тренер, а с тем, что коллектив не очень хочет.

– Юран подошел бы «Спартаку»?

– Нет. Юран слишком взбалмошный тренер для «Спартака». Там и так все сумбурно, а если еще Юран туда добавится, это будет ураган страстей.

Но у Юрана темперамент хотя бы оправдан, а у Абаскаля – детско‑капризный. Юран прямо в глаза жжет свое мнение, то, о чем другие предпочитают молчать. И получает за это карточки, дисквалификации.