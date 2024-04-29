Радимов высмеял соперников «Зенита» по чемпионской гонке РПЛ

Владислав Радимов пошутил насчет борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», – написал Радимов в своем телеграм-канале.