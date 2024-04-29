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  • Радимов высмеял соперников «Зенита» по чемпионской гонке РПЛ

Радимов высмеял соперников «Зенита» по чемпионской гонке РПЛ

29 апреля 2024, 16:32
11

Владислав Радимов пошутил насчет борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

  • Сегодня «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и не смог обойти лидирующий «Зенит» в таблице РПЛ.
  • Защитник Сергей Волков был удален в середине 2-го тайма.
  • 7 апреля «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) из-за двух ошибок вратаря Игоря Лещука.
  • Если бы не поражение в дерби, то сейчас динамовцы шли бы вровень с «Зенитом» и «Краснодаром».

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Волков Сергей Лещук Игорь Радимов Владислав
Комментарии (11)
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алдан2014
1714398371
Хорошо смеётся тот,кто смеётся на финише
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Александр-Каратеев-yandex
1714398957
Как не о чем? Пока вы проё..ваете последние матчи.
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Красногвардейчик
1714399488
Да это всё мелочи Владик, вот когда у вас Газпрома не будет, тогда по настоящему запоёте
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Дубина
1714400077
Вчера вся страна угорала и радовалась поражению помойных!!!
Ответить
gennadiy
1714400968
Провокатор
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714402626
Если бразильцы и легионеры уже две игры подряд по сути не играют, то может и Динамо выйграть первенство
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mihail200606
1714405480
Шютник...Да после двух залетов подряд Зениту бы стоило попереживать... не так все убедительно в этом сезоне... но дело то в том,что Краснодар ещё менее стабилен. И чемпионом,видимо,рановато ему становиться
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