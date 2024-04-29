Радимов высмеял соперников «Зенита» по чемпионской гонке РПЛ

Владислав Радимов пошутил насчет борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», – написал Радимов в своем телеграм-канале.
- Сегодня «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и не смог обойти лидирующий «Зенит» в таблице РПЛ.
- Защитник Сергей Волков был удален в середине 2-го тайма.
- 7 апреля «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) из-за двух ошибок вратаря Игоря Лещука.
- Если бы не поражение в дерби, то сейчас динамовцы шли бы вровень с «Зенитом» и «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова