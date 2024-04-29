Мор: «Карасев пожалел «Краснодар»

Эдуард Мор проанализировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Краснодарцы завершали встречу вдесятером.

Судья отменил гол защитника южан Сергея Волкова.

«Эпизод с Алонсо и Горшковым? Тут простил [Карасев]. Горшков бьет. Удар уже был, но потом его сносит игрок «Краснодара», и основания назначить пенальти тут у Карасева однозначно были.

Можно дискутировать, правильно это или нет, но основания были. Мы видели полно игр и моментов, когда игрок пробил, потом было нарушение, и пенальти ставится.

На мой взгляд, это пенальти. Пожалел здесь Карасев «Краснодар». Как он пожалел и в том моменте, когда не показал Кади вторую желтую карточку», – сказал Мор в эфире «Матч! Премьер».