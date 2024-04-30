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  • Лапочкин указал на ошибку помощника Карасева в матче «Крылья» – «Краснодар»

Лапочкин указал на ошибку помощника Карасева в матче «Крылья» – «Краснодар»

30 апреля 2024, 00:37
8

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин считает, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым ошиблась в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Для судьи в поле это сложнейший эпизод, потому что был удар по воротам и он уже переводил взгляд на вратаря и мяч и уже не видел действия защитника.

Это эпизод для VAR, потому что есть определение «оконченное действие». Если игрок пробивает, а дальше происходит контакт с защитником, но которое не носит грубого и безрассудного характера, то игру надо продолжать.

Но посмотрите, что делает Черников. Мало того, что он катится сзади, это уже в определенной степени безрассудно, так еще он зажимает ногу Горшкова, как в тиски. Он мог нанести серьезную травму.

Для меня это безрассудный фол, 11‑метровый и желтая карточка. Такой момент судье в поле было сложно увидеть, но арбитр на VAR должен был вмешиваться», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Лапочкин Сергей Карасев Сергей Сухой Алексей
Комментарии (8)
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Garrincha58
1714451816
опять Карасёва оправдывают все ошибки на судей ВАРа
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SLADE2019
1714461869
Это всего лишь субъективное мнение Лапочкина, с которым лично я не согласен.
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Исмо
1714462831
Господин Лапочкин, лучше промолчи)
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ss21
1714470982
Ну это было уже после удара и никакого удара не было,попытка зажать ногу в тиски что то новое.
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Сергей-Садковский-google
1714477726
Я считаю гораздо большей ошибкой судьи незасчитанный чистый гол Краснодара.
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ZeBolotny
1714501516
Одна "судья продажная" комментирует работу другой "судьи продажной"! Настоящий ЦИРК!!!
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