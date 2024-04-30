Лапочкин указал на ошибку помощника Карасева в матче «Крылья» – «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин считает, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым ошиблась в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Карасев судил в поле, на VAR ему помогал Алексей Сухой.

«Для судьи в поле это сложнейший эпизод, потому что был удар по воротам и он уже переводил взгляд на вратаря и мяч и уже не видел действия защитника.

Это эпизод для VAR, потому что есть определение «оконченное действие». Если игрок пробивает, а дальше происходит контакт с защитником, но которое не носит грубого и безрассудного характера, то игру надо продолжать.

Но посмотрите, что делает Черников. Мало того, что он катится сзади, это уже в определенной степени безрассудно, так еще он зажимает ногу Горшкова, как в тиски. Он мог нанести серьезную травму.

Для меня это безрассудный фол, 11‑метровый и желтая карточка. Такой момент судье в поле было сложно увидеть, но арбитр на VAR должен был вмешиваться», – сказал Лапочкин.

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