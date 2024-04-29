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  • Мостовой сказал, почему «Краснодар» снова потерял очки и не смог обойти «Зенит»

Мостовой сказал, почему «Краснодар» снова потерял очки и не смог обойти «Зенит»

29 апреля 2024, 18:53
6

Александр Мостовой оценил результат матча 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Краснодарцы с 64-й минуты играли вдесятером.
  • Команда упустила шанс обогнать «Зенит» и выйти на 1-е место в чемпионате.

«Наверное, «Краснодар» наказывают за то, что в клубе сделали, убрав Ивича. Большинство людей не поняли, зачем это было сделано, а когда назначили Мусаева, всe стало понятно.

После того, как «Зенит» проиграл вторую встречу подряд, казалось, что игроки выйдут заряженными, но ничего не получилось.

Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была «интересная» игра.

«Краснодару» надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло. Конечно, красная карточка сыграла роль, но «Краснодар» контролировал игру. Хотя они должны быть рады, что не проиграли», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1714407605
Мостовой конечно тот ещё «экспэрт»,но в данном случае с ним соглашусь!
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Иван Петров 1986
1714408614
Правильно. Ивича для этого и убрали - надо же блохастым помочь.
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Кузьмич на трибуне
1714412725
Можно подумать Кр.Сов. -это команда из второго дивизиона. А кто мешал Ивичу победить Химки-команду из второго дивизиона, а кто мешал Ивичу победить Ростов, а кто мешал Ивичу победить Рубин(дома). Кр.Сов.- команда под управлению Осинькина-хорошо организована, Имели возможность разобрать игру Краснодара, надёжно прикрывали Виктора Са, Кордобу и Сперцяна. Можно подумать "Краснодар"- супер клуб из европейского топ 5. Если Зенит не только не может обыграть , а даже проигрывает две игры подряд, то и Краснодару тоже никто не гарантирует лёгкую жизнь на финише. До финиша ещё четыре тура. Три команды будут бороться за места на пьедестале. И очень большое значение имеет тур 11-12 мая. Зенит-ЦСКА, Спартак-Краснодар, Балтика-Динамо. Потом 19мая Ди
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Napaleon Banapart
1714415814
Саша а что ты сделал для хип хопа?
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timon2401
1714417748
Как бы там не было, проиграл Зенит, прямой конкурент в лучшем случае не выиграл ((( и так не один тур подряд.. Совпадение наверное
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Zoge
1714566962
Футбол это игра ногами ,а не руками!
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