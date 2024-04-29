Мостовой сказал, почему «Краснодар» снова потерял очки и не смог обойти «Зенит»

Александр Мостовой оценил результат матча 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Краснодарцы с 64-й минуты играли вдесятером.

Команда упустила шанс обогнать «Зенит» и выйти на 1-е место в чемпионате.

«Наверное, «Краснодар» наказывают за то, что в клубе сделали, убрав Ивича. Большинство людей не поняли, зачем это было сделано, а когда назначили Мусаева, всe стало понятно.

После того, как «Зенит» проиграл вторую встречу подряд, казалось, что игроки выйдут заряженными, но ничего не получилось.

Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была «интересная» игра.

«Краснодару» надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло. Конечно, красная карточка сыграла роль, но «Краснодар» контролировал игру. Хотя они должны быть рады, что не проиграли», – сказал Мостовой.