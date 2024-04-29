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Зарема дала совет ЦСКА

29 апреля 2024, 13:20
12

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поражение ЦСКА в выездном матче 26-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:3).

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА – это не кони, а клячи», – сказала Салихова.

  • ЦСКА после 26 туров набрал 38 очков и занимает 7-е место в РПЛ.
  • Ранее капитан женского футбольного клуба ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке со словами Салиховой: «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовет капитана женского ЦСКА?»

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Салихова Зарема
Комментарии (12)
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Бывалый1488
1714389092
Сказала бывшая эскортница) которую и замуж не берут по этой причине
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Skull_Boy
1714392019
Так и есть
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andr45
1714394868
А я думал, что они мерины( А оказывается они транссексуалы. Теперь понятно почему Языджи бежал быстрее лани из конюшни, несмотря на то, что ему предоставили гарем из наташек)))
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Красногвардейчик
1714397333
«ЦСКА – это не кони, а клячи» ======================== После пяти родов, ты сама такая же))) и твоё дело сосать, а не анализировать, эскортница))
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Krics
1714403914
Зарема лучшая,ихмо.
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Mirak92
1714411960
Все верно ,будем слушать еще и бабу ,в фнл пойдем)
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Nerlinger
1714418832
Зачем здесь про эту шаболду писать ?
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pasha-ansh@mail.ru
1714427895
и эта экскорница даёт советы либо я тупой либо жопа через 2 пишиться засунь свои мнения себе между ног
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pasha-ansh@mail.ru
1714428221
и заметьте я не скрываюсь под ником
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