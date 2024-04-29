Зарема дала совет ЦСКА

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поражение ЦСКА в выездном матче 26-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:3).
«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА – это не кони, а клячи», – сказала Салихова.
- ЦСКА после 26 туров набрал 38 очков и занимает 7-е место в РПЛ.
- Ранее капитан женского футбольного клуба ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке со словами Салиховой: «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовет капитана женского ЦСКА?»
Источник: Metaratings.ru