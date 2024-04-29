В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Оренбург». Матч пройдет в Ростове-на-Дону, начало – в 19:45 (мск).
«Ростов»
Команда Валерия Карпина набрала 37 очков и занимает 8-е место в РПЛ. «Ростов» добыл 10 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 37:38.
Отставание команды от 3-го места составляет 7 очков.
«Оренбург»
«Оренбург» набрал 26 очков и занимает 13-е место (зона переходных матчей). Подопечные Давида Деограсии добыли 6 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 28:33.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 06.11.23 «Оренбург» – «Ростов» – 1:1;
- 10.04.23 «Оренбург» – «Ростов» – 2:2;
- 07.08.22 «Ростов» – «Оренбург» – 2:1;
- 12.07.20 «Оренбург» – «Ростов» – 0:0;
- 13.07.19 «Ростов» – «Оренбург» – 2:1.
Прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург»
«Ростову» вряд ли светит призовое место, у «Оренбурга» мотивация повыше – борьба за выживание. Хозяева – фавориты, но легкой жизни им ждать не приходится. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.78.