В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Оренбург». Матч пройдет в Ростове-на-Дону, начало – в 19:45 (мск).

«Ростов»

Команда Валерия Карпина набрала 37 очков и занимает 8-е место в РПЛ. «Ростов» добыл 10 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 37:38.

Отставание команды от 3-го места составляет 7 очков.

«Оренбург»

«Оренбург» набрал 26 очков и занимает 13-е место (зона переходных матчей). Подопечные Давида Деограсии добыли 6 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 28:33.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург»

«Ростову» вряд ли светит призовое место, у «Оренбурга» мотивация повыше – борьба за выживание. Хозяева – фавориты, но легкой жизни им ждать не приходится. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.78.