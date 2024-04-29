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  • Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

29 апреля 2024, 22:39
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Оренбурга».

  • Ростовчане добыли волевую победу со счетом 2:1.
  • 2-й гол удалось забить только на 96-й минуте.
  • «Ростов» обогнал ЦСКА в таблице РПЛ и расположился на 7-м месте.

– Что почувствовали, когда Комличенко забил в концовке?

– Почувствовал то, что и было на табло до этого, какой‑то сюрреализм был. У «Ростова» было всe: и игра, и моменты, но счет на табло этого не отображал. Когда забил Комличенко, подумал, что – свершилось.

– А когда «Оренбург» открыл счет, что чувствовали?

– Были точно такие же эмоции. Думал в перерыве, как это вообще возможно, глядя на игру в первом тайме. Как вообще можно было проигрывать 0:1?

– Почему команде долго не удавалось забить?

– Просто не забивали. Было бы плохо, если бы моментов не было, но они были. Когда‑нибудь должны были забить.

Бывали игры, что в принципе не залетает ничего. Слава богу, создавали моменты и в конце концов залетело.

– Если вспомнить пропущенный гол, какая ошибка в этом моменте была ключевой? Можно ли всe свести к ошибки Сако, который выключился на фланге?

– Нет, там ошибка началась еще с Никиты Медведева. Ему не нужно было загонять Сако на фланг. Умар начал обыгрывать соперника у нашей штрафной, это тоже не позволительно.

Не первая уже игра, когда пропускаем такие дурацкие голы. Это уже начинает напрягать, это уже ненормально.

– Вы произвели две замены в перерыве. Вместо Ланговича и Комарова вышли Чернов и Уткин. Что ожидали от этих изменений?

– У Ланговича была желтая карточка, бороться с Мансильей не так просто, поэтому его приберегли. Тем более через два дня у «Ростова» матч в Кубке России. Тоже самое можно сказать и про Комарова, которого также готовим к кубковой игре.

Роналдо забил четвертый мяч в восьми играх. Он близок к оптимальным кондициям?

– Думаю, что близок, но хотелось бы, чтобы он был еще мощнее.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1714422907
Ростов сегодня был хорош, заслужил победу!
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ЗаЖиМ
1714446752
Молодцы!!!
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SLADE2019
1714461611
Вот что может чувствовать тренер, когда его команда забивает? А что, когда его команде забивают. Явно на Матч ТВ не журналисты профессиональные работают, а шабашники какие то. Ну элементарно, можно интервью научиться брать?
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