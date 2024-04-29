«Ростов» пропустил курьезный гол от «Оренбурга» после двойной ошибки

«Ростов» дома проигрывает «Оренбургу» со счетом 0:1 в 26-м туре РПЛ.

Вывел гостей вперед нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался двойной ошибкой соперников.

Сначала защитник Умар Сако потерял мяч на фланге, затем последовал навес, в результате которого вратарь Никита Медведев не смог зафиксировать мяч в руках.

От Медведева мяч попал в партнера по «Ростову» и отлетел точно на Томпсона, который с близкого расстояния поразил пустые ворота ростовчан.