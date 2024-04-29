РПЛ. «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум поздним голам

«Ростов» дома переиграл «Оренбург» в 26-м туре чемпионата России.
Команда Валерия Карпина пропустила первой на 12-й минуте в результате двойной ошибки, которой воспользовался Хорди Томпсон.
Отыграться ростовчане смогли только на 81-й минуте усилиями зимнего новичка Роналдо, а на 96-й минуте победу хозяевам поля принес гол Николая Комличенко.
Набрав три очка, «Ростов» обогнал ЦСКА в таблице РПЛ и расположился на седьмой строчке.
«Оренбург» с 26 баллами остался в зоне стыков – на 14-м месте.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Томпсон, 12; 1:1 – Роналдо, 81; 2:1 – Комличенко, 90+6.
Источник: «Бомбардир»