Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум поздним голам

РПЛ. «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум поздним голам

29 апреля 2024, 21:41
31

«Ростов» дома переиграл «Оренбург» в 26-м туре чемпионата России.

Команда Валерия Карпина пропустила первой на 12-й минуте в результате двойной ошибки, которой воспользовался Хорди Томпсон.

Отыграться ростовчане смогли только на 81-й минуте усилиями зимнего новичка Роналдо, а на 96-й минуте победу хозяевам поля принес гол Николая Комличенко.

Набрав три очка, «Ростов» обогнал ЦСКА в таблице РПЛ и расположился на седьмой строчке.

«Оренбург» с 26 баллами остался в зоне стыков – на 14-м месте.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Томпсон, 12; 1:1 – Роналдо, 81; 2:1 – Комличенко, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара» 9
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourquoi pas
1714416308
Валидол кончился, пойду жрать горькую... )))
Ответить
...уефан
1714416408
...ростовчане, с победой! Зубами выгрызли...
Ответить
САНЁК17
1714416427
Оренбург кусачий оказался
Ответить
zarsm
1714416601
Такие победы дорогого стоят. Николай - БРАВО!
Ответить
MaxRnD
1714416693
Хорошо, что хорошо закончилось, но в каждой игре эти нелепейшие из ничего привозы тех, кто "умеет играть ногами"
Ответить
Desma
1714416742
Молодца земляки!!! После автогола думал трындец, но меня услышали и достойно победили!!!
Ответить
Mirak92
1714417522
Спасибо мужики ,Балтике нужно в РПЛ остаться !
Ответить
insider_retro
1714418130
Такие победы запоминаются...
Ответить
ySS
1714420753
С победой, ростовчане! Песьяков - враг, его нет, а дело живёт!)) Роналдо заслужил фарт)
Ответить
zigbert
1714484513
Ростов с победой! Вытащить такую игру достойно уважения.
Ответить
Главные новости
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
22:46
1
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
9
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
3
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
22:58
1
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
15
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+