РПЛ. «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум поздним голам

«Ростов» дома переиграл «Оренбург» в 26-м туре чемпионата России.

Команда Валерия Карпина пропустила первой на 12-й минуте в результате двойной ошибки, которой воспользовался Хорди Томпсон.

Отыграться ростовчане смогли только на 81-й минуте усилиями зимнего новичка Роналдо, а на 96-й минуте победу хозяевам поля принес гол Николая Комличенко.

Набрав три очка, «Ростов» обогнал ЦСКА в таблице РПЛ и расположился на седьмой строчке.

«Оренбург» с 26 баллами остался в зоне стыков – на 14-м месте.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Томпсон, 12; 1:1 – Роналдо, 81; 2:1 – Комличенко, 90+6.

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