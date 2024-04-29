Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий после победы над ЦСКА. Клуб из Калининграда победил со счетом 3:1 и покинул зону вылета в РПЛ.

«Мы и первый тайм хороший провели, и второй. Хочу сказать спасибо ребятам за этот футбол, за эту работу. Подарили болельщикам радость. И ребята счастливы, и болельщики.

Что касается Ивана Остойича в нападении… Гузина и Фамейе выбыли, Кузьмин пропускает. У Ивана есть небольшой опыт игры на этой позиции, будем периодически пробовать его. Мне понравилось, что мы подарили праздник болельщикам, мы играем ради них. Для нас главное, чтобы они ушли довольные и счастливые», – сказал Игнашевич.