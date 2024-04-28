Шунин высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

«Конечно, матч был тяжелый, и «Зениту» нужны очки, и нам. Играли дома, наверное, больше хотели. Двигаемся дальше от игры к игре.

У «Зенита» много хороших, качественных, техничных игроков, и в моменте они находились на нашей половине, мы выбегали в контратаки. В обороне справлялись, работали как один механизм, друг за друга и довели игру до победы.

В таком матче всегда важно в начале, когда есть момент, выручить, придать команде импульс. Но мы все сегодня сыграли хорошо, смогли забить, удержали счет. Что может быть лучше?

Чемпионская гонка? Как только мы начинаем об этом разговаривать, у нас начинаются проблемы. Давайте двигаться от матча к матчу, а в конце посмотрим. Осталось не так много игр», – сказал Шунин.