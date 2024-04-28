Кобелев раскритиковал «Крылья Советов»: «Их политика до добра не доведет»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев высказался о ситуации в клубе. Ему не нравится, что руководство отпускает лучших игроков в другие команды.

«Я не обсуждаю работу тренеров, потому что считаю, что это необъективно. Только Осинькин со своим тренерским штабом понимает, как надо строить игру и кого выпускать. Обсуждать действия тренера неэтично и необъективно.

Но если говорить о «Крыльях», то мне очень нравится эта команда. Мне нравится эта команда своим посылом в игре – к атакующим действиям. При этом они хорошо и компактно обороняются. Я думаю, им просто не хватает футболистов, потому что каждый год они отдают по два или три лучших футболиста.

Мне кажется, такая политика до добра не доведeт. Футболисты в «Крыльях» прекрасно понимают, что это только трамплин, что в этой команде ничего выиграть не смогут. Я бывал в такой ситуации – мне как тренеру такое не очень интересно», – сказал Кобелев.