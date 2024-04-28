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  • Кобелев раскритиковал «Крылья Советов»: «Их политика до добра не доведет»

Кобелев раскритиковал «Крылья Советов»: «Их политика до добра не доведет»

28 апреля 2024, 17:10
7

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев высказался о ситуации в клубе. Ему не нравится, что руководство отпускает лучших игроков в другие команды.

«Я не обсуждаю работу тренеров, потому что считаю, что это необъективно. Только Осинькин со своим тренерским штабом понимает, как надо строить игру и кого выпускать. Обсуждать действия тренера неэтично и необъективно.

Но если говорить о «Крыльях», то мне очень нравится эта команда. Мне нравится эта команда своим посылом в игре – к атакующим действиям. При этом они хорошо и компактно обороняются. Я думаю, им просто не хватает футболистов, потому что каждый год они отдают по два или три лучших футболиста.

Мне кажется, такая политика до добра не доведeт. Футболисты в «Крыльях» прекрасно понимают, что это только трамплин, что в этой команде ничего выиграть не смогут. Я бывал в такой ситуации – мне как тренеру такое не очень интересно», – сказал Кобелев.

  • В 2022-м «Крылья» продали в «Спартак» Антона Зиньковского.
  • В 2023-м «Локо» подписал у самарцев Максима Глушенкова.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Кобелев Андрей
Комментарии (7)
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Sviro
1714317447
Осинькину и руководству плевать на болельщиков и команде тоже. Им и так комфортно: денежки капают, а над ними не каплет. Вот выйдет в лигу Акрон, вот они и будут бороться за медали.
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Garrincha58
1714321284
я представляю если бы у Зенита каждый год уходили ключевые игроки сколько бы Семак продержался у руля? а Осинькин стоит и в ус не дует команда играет, а Зенит мучается
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