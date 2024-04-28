«Настоящий экстрим!»: Семин – о борьбе за выживание в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

«Самое ожесточeнное сражение развернулось как раз внизу турнирной таблицы. Там всe предельно ясно: две последние команды вылетают в Первую лигу. Дружины, расположившиеся на 13–14-м местах, играют в стыках за право остаться в элите. Вот это настоящий экстрим!

И как раз коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса и тормозят грандов», – сказал Семин.