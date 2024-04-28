«Настоящий экстрим!»: Семин – о борьбе за выживание в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за выживание в РПЛ.
«Самое ожесточeнное сражение развернулось как раз внизу турнирной таблицы. Там всe предельно ясно: две последние команды вылетают в Первую лигу. Дружины, расположившиеся на 13–14-м местах, играют в стыках за право остаться в элите. Вот это настоящий экстрим!
И как раз коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса и тормозят грандов», – сказал Семин.
- Места в зоне вылета занимают «Балтика» и «Сочи».
- В зоне переходных матчей идут «Урал» и «Оренбург».
- Закончится сезон РПЛ 25 мая.
Источник: RT