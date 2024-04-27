Мостовой оценил идею назначить в «Спартак» Тихонова

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил идею назначить главным тренером клуба Андрея Тихонова.

– Для меня главное, чтобы в «Спартаке» не было людей по объявлению, которые уже несколько раз возглавляли клуб. А так, люди, которые в «Спартаке» что-то значили, – любой из них может. И ничего страшного в этом нет. Если уж туда попадают посторонние люди, то заслуженные должны там быть. А тех, кто отдал клубу многие годы, в стране много.

– И все же как вы относитесь к кандидатуре Тихонова?

– Что Тихонов? Есть же другие кандидаты. Я не люблю называть фамилии. Вчера кричали Черчесов, сегодня кто-то сказал про Тихонова. А я сейчас скажу про Аленичева. До того, как «Спартак» разгромил «Ростов», кричали про Карпина. Но он там уже 10 раз был. И чего? Неправильно цепляться за какие-то фразы, поэтому в «Спартаке» бардак и происходит. А потом появляются такие, как Абаскаль, Тедеско, еще кто-то. Главное, чтобы был футбольный человек.