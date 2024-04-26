Игорь Федотов оценил скандальную желтую карточку Дуарте в матче с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о желтой карточке спартаковцу Алексису Дуарте в матче с ЦСКА (0:0). По его мнению, она показана справедливо.

«На 44-й минуте Василий Казарцев дал ЦСКА принцип преимущества после фола Чернова в центре поля, Гайич вступил в единоборство с Дуарте, нарушил правила и получил отмашку по лицу. Через долгое время прозвучал свисток, и Казарцев показал жeлтую Дуарте. Все посчитали, что он перепутал игроков и наказал Дуарте на чужой фол в центре поля. Но это не так.

Казарцев правильно назначил штрафной в пользу «Спартака», правильно показал жeлтую Дуарте за удар по лицу, но также он должен был дать карточку Чернову. Вместо этого Казарцев включил артиста и ввeл всех в заблуждение, начав общаться с Дуарте. Перепутать игроков арбитр не мог, потому что есть VAR, который обязан помочь с идентификацией игрока», – сказал Федотов.