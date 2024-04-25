В «Барселоне» сделали заявление о будущем Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил, что Хави решил остаться на посту главного тренера.
«Он остается, потому что счастлив в «Барсе». Клуб не вел переговоры с другими тренерами. Подтверждаем, что наш тренер не покинет команду.
Хави доверяет нашему проекту. Вместе мы можем добиться больших успехов. Нам нужно завоевывать титулы, мы все это знаем.
В этом мы доверяем Хави, он настоящий парень из «Барсы». Он будет частью новой «Барселоны» на новом «Камп Ноу», – сказал Юсте.
- «Барса» идет на 2-м месте в Примере, отставая от «Реала» на 11 очков.
- Из других турниров каталонцы уже вылетели.
- Хави тренирует команду с ноября 2021 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо