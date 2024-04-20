Дзюба покинет «Локо», Пиняев интересен топам АПЛ, Зидан должен возглавить «Баварию» и другие новости

Широков: «Я – легенда «Спартака», я передал им чемпионский дух».
Италия получила право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов.
Три клуба РПЛ сыграют с «Партизаном» в Москве в июле.
Гурцкая заявил об уходе Дзюбы из «Локомотива».
Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените».
Три топ-клуба Англии заинтересованы в Пиняеве.
Стало известно, кто сменит Тухеля в «Баварии».
Широков: «Многим зенитовцам просто по барабану: пришли, отработали контракт, ушли».
Тренер «Фиорентины» расцеловал во время матча замужнюю журналистку.
Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере.