Дзюба покинет «Локо», Пиняев интересен топам АПЛ, Зидан должен возглавить «Баварию» и другие новости

Широков: «Я – легенда «Спартака», я передал им чемпионский дух».

Италия получила право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов.

Три клуба РПЛ сыграют с «Партизаном» в Москве в июле.

Гурцкая заявил об уходе Дзюбы из «Локомотива».

Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените».

Три топ-клуба Англии заинтересованы в Пиняеве.

Стало известно, кто сменит Тухеля в «Баварии».

Широков: «Многим зенитовцам просто по барабану: пришли, отработали контракт, ушли».

Тренер «Фиорентины» расцеловал во время матча замужнюю журналистку.

Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере.