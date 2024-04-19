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    • Широков: «Я – легенда «Спартака», я передал им чемпионский дух»

    Широков: «Я – легенда «Спартака», я передал им чемпионский дух»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков раскрыл свое отношение к клубу.

    – Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе. Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого.

    – Получается, вы живая легенда «Спартака».

    – Конечно! Там ещe был Сердар Таски – мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я – с ЦСКА. До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».

    Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают – думают, что сами там всe сделали. Вот меня нет – всe сразу выветрилось.

    • У Широкова за «Спартак» 20 матчей, гол, 3 ассиста.
    • Больше всего матчей в карьере у Романа за «Зенит».
    • Сейчас Широков занимает пост генерального директора «Леон Сатурна» из Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:37
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    Комментарии (15)
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    kirdykprishel
    1713552207
    Получается, вы живая легенда «Спартака». – Конечно! ---------- Если у Спартака такая легенда, которая пинала ногами по голове лежащего судью , то ......
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    Айболид
    1713552379
    Базара нет )
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    Pourquoi pas
    1713552425
    Рома! Дыхни!!!
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    Алексей З
    1713552960
    Вы уж понятие "легенда" не опускайте ниже плинтуса, хотя что ещё от Чемпионата ждать , редкий мусор. Широков неплохой в своё время игрок ,поиграл практически за все топы РПЛ, титулы брал , но настолько " редкое гумно" , что своим никто не называет. "Человек ниоткуда"
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    momwig_
    1713553475
    Сам себя легендой не назначишь - никто и не назовёт. Как раз про него.
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    vvv123
    1713553678
    Легенда, что рылам в Зените по 3-4 гола в одной игре забивала.
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    mutabor0992
    1713553753
    Твиттераст и пЯтушара!!!Когда судью му дохал ногами,тоже небось крутым себя считал?Жаль на зону не загремел.Вышел бы тихим и молчаливым.
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    k611
    1713553999
    Голову напекло что ли. Какой то бред несёт.
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    голлевацнен
    1713554106
    От тебя просто ДУХ, зловонный такой.
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    шахта Заполярная
    1713554708
    С губой что ли на биатлон ходил, башку отморозил.
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