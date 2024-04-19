Широков: «Я – легенда «Спартака», я передал им чемпионский дух»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков раскрыл свое отношение к клубу.

– Там я дважды по три-четыре месяца играл. Но не скажу, что к «Спартаку» у меня какая-то антипатия. Просто те три команды мне чуть ближе. Кстати, в те два года я единственным из игроков «Спартака» занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого.

– Получается, вы живая легенда «Спартака».

– Конечно! Там ещe был Сердар Таски – мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с «Баварией», а я – с ЦСКА. До этого я уходил в «Краснодар», с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал «Спартаку».

Я им передал этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают – думают, что сами там всe сделали. Вот меня нет – всe сразу выветрилось.