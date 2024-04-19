Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Три клуба РПЛ сыграют с «Партизаном» в Москве в июле

    «Партизан» принял приглашение из России провести турне из трех товарищеских матчей в Москве этим летом. Принимающая сторона возьмет на себя все расходы, а также выплатит белградцам дополнительно 100 тысяч евро.

    По данным Telegraf, сербская команда пробудет в столице РФ с 5 по 13 июля.

    6 июля «Партизан» встретится с «Динамо», 9 или 10 июля – с ЦСКА, соперник по матчу 12 июля определится позднее.

    • «Партизан» занимает 2-е место в чемпионате Сербии с 70 очками после 30 матчей. Отставание от «Црвены Звезды» составляет 7 очков.
    • В эти выходные команды сыграют между собой в рамках 1-го тура чемпионского раунда сербской Суперлиги, который будет состоять из 7 матчей.

    Новости по теме
    Где смотреть матч ЦСКА – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 20 апреля 2024
    «Монако» зимой интересовался Чаловым
    Кавазашвили назвал четырех лучших вратарей России 8
    Источник: Telegraf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SLADE2019
    1713506766
    И в чем смысл этих затрат?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+