Три клуба РПЛ сыграют с «Партизаном» в Москве в июле

«Партизан» принял приглашение из России провести турне из трех товарищеских матчей в Москве этим летом. Принимающая сторона возьмет на себя все расходы, а также выплатит белградцам дополнительно 100 тысяч евро.
По данным Telegraf, сербская команда пробудет в столице РФ с 5 по 13 июля.
6 июля «Партизан» встретится с «Динамо», 9 или 10 июля – с ЦСКА, соперник по матчу 12 июля определится позднее.
- «Партизан» занимает 2-е место в чемпионате Сербии с 70 очками после 30 матчей. Отставание от «Црвены Звезды» составляет 7 очков.
- В эти выходные команды сыграют между собой в рамках 1-го тура чемпионского раунда сербской Суперлиги, который будет состоять из 7 матчей.