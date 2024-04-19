Три клуба РПЛ сыграют с «Партизаном» в Москве в июле

«Партизан» принял приглашение из России провести турне из трех товарищеских матчей в Москве этим летом. Принимающая сторона возьмет на себя все расходы, а также выплатит белградцам дополнительно 100 тысяч евро.

По данным Telegraf, сербская команда пробудет в столице РФ с 5 по 13 июля.

6 июля «Партизан» встретится с «Динамо», 9 или 10 июля – с ЦСКА, соперник по матчу 12 июля определится позднее.