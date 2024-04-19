Гурцкая заявил об уходе Дзюбы из «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию об уходе нападающего Артем Дзюбы из «Локомотива» по окончании нынешнего сезона.

– Слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»? Фейк или нет?

– Нет, не фейк.

– И куда он? В Китай?

– Не знаю, если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.

– А почему? Что не так?

– А что так-то (смеeтся)? Уже давно что-то не так. Они его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они будут искать первого нападающего.

Ранее журналист Иван Карпов написал, что «Локомотив» решил «сливать» форварда из клуба, а у футболиста состоялся тяжелый разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Представитель нападающего Леонид Гольдман заявил: «Все последние слухи в СМИ – выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом».