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    Гурцкая заявил об уходе Дзюбы из «Локомотива»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию об уходе нападающего Артем Дзюбы из «Локомотива» по окончании нынешнего сезона.

    – Слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»? Фейк или нет?

    – Нет, не фейк.

    – И куда он? В Китай?

    – Не знаю, если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.

    – А почему? Что не так?

    – А что так-то (смеeтся)? Уже давно что-то не так. Они его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они будут искать первого нападающего.

    Ранее журналист Иван Карпов написал, что «Локомотив» решил «сливать» форварда из клуба, а у футболиста состоялся тяжелый разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым.

    Представитель нападающего Леонид Гольдман заявил: «Все последние слухи в СМИ – выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом».

    • Дзюба провел в этом сезоне 24 матча за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.
    • Его контракт с клубом истекает летом.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 10:39
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    Комментарии (2)
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    Karpathian
    1713512846
    ждем в Урал, по пути Павлюченко и Погребняка)))
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    BRO_football
    1713513048
    Матч с ЦСКА всё показал. Вышел на поле Дзюба - всё преимущество Локомотив потерял.
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