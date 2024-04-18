Представитель Дзюбы рассказал о положении игрока в «Локомотиве»

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что нападающий полностью сконцентрирован на футболе.

Ранее журналист Иван Карпов написал, что «Локомотив» решил «сливать» форварда из клуба, а у футболиста состоялся тяжелый разговор с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Я уже говорил несколько дней назад, что Артем полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов – понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артем – один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке.

Все последние слухи в СМИ – выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом. Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съемках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съемках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни.

Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее. Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но все равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете.

У Артема 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой?

Повторюсь еще раз и закрою эту тему – Артем сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию.

Болельщиков «Локомотива» хотелось бы попросить оказать ребятам максимальную поддержку и выплескивать сейчас поменьше негатива. Впереди важнейший отрезок чемпионата – команда отстает на одно очко от третьего места и имеет все шансы на медали. Поддержка от болельщиков точно не помешает», – сказал Гольдман.