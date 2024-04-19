Три топ-клуба Англии заинтересованы в Пиняеве

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» внимательно следят за выступлениями 19-летнего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. По данным HITC, он впечатлил скаутов клубов, когда находился на просмотре в академии «МЮ» несколько лет назад и забил 5 голов в товарищеском матче с «Бари».

Тогда же Пиняев сфотогрофировался с Полем Погба.

Британские власти вряд ли санкционируют трансфер российского игрока. Однако упомянутые клубы могут использовать свои связи с командами в других странах и отправить Пиняева в аренду, пока ему не разрешат выступать в АПЛ. Для «Манчестер Сити» это могут быть «Труа» и «Жирона», для «МЮ» – «Ницца» и «Лозанна-Спорт», для «Челси» – «Страсбур».