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    • Широков: «Многим зенитовцам просто по барабану: пришли, отработали контракт, ушли»

    Широков: «Многим зенитовцам просто по барабану: пришли, отработали контракт, ушли»

    Бывший игрок «Зенита» Роман Широков сравнил менталитет нынешней команды и своей.

    «В «Зените» была нормальная рабочая атмосфера. Было хорошее взаимодействие со всеми. Когда выигрываешь, отношения со всеми чуть теплее. Когда проигрываешь, в амбициозной команде они становятся чуть хуже, хотя не плохими.

    В «Зените» все прекрасно понимали, ради чего они туда пришли. И все работают на эту цель. Феномен был в понимании того, что ребята хотят выигрывать. Плюсом важную роль играли местные ребята. Сейчас многим просто по барабану: пришли, отработали контракт и ушли. Слава богу, что занимают первые места. Но в той команде у ребят была дополнительная мотивация. Мне кажется, это тоже важно», – сказал Широков.

    • Игрок выступал за «Зенит» в 2008-2014 годах.
    • В РПЛ за команду Широков провел 130 матчей, забил 29 голов.
    • Сейчас Роман занимает пост генерального директора «Леон Сатурна» из Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (8)
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    baggio80
    1713529366
    Да у нас уже так все играют не только зенитовцы
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    ilichkadr
    1713529764
    В той команде костяк был российским. Сейчас же Зенит пошёл по пути ПСЖ, МАнСити, Баварии..., где иностранцев более 35%. Тот же Байер, новоиспеченный чемпион Германии, - 50 % иностранцы.
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    Алексей З
    1713532096
    И время такое и количество легионеров, все играют за ДЕНЬГИ , а не за "стрелку"( ромбик). Выходцам из академии , местным ещё как-то любовь к цветам клуба передаётся , а легионерам по барабану
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    Semenycch
    1713532432
    Широков циничный скот и все его рассуждения не интересны!
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    alp
    1713533695
    пришли, отработали контракт и ушли. - прям в точку про самого широкова..
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    Cleaner
    1713534014
    Широков бил НОГАМИ лежащего на поле судью. А потом Широкова ОТМАЗАЛИ и подарили раменский Сатурн...(((
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    slavа0508
    1713534153
    А с другой стороны мы все на работу ходим из-за любви к логотипу фирмы что ли . пришёл сделал работу получил и нормально если зарплата устраивает . не устраивает стараемся найти больше .
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    raritet
    1713534810
    Период, когда костяк команды был российским можно было бы назвать ВЕСНА. Еще пока ничего не сделано, но команда на ходу, нет яркого форварда, забивают все и это немного усложняет сопернику задачу кого нужно закрывать. Но главное, пока; игра. Как только задача выполнена: чемпионство, кубки, суперкубки, то здесь и начинается расползание- амбиции требуют проверки на другом уровне. Сейчас другая ситуация. В команде гастарбайтеры. Норовят отлынивать от работы , спасает только техника , но и это не всегда помогает. Но иллюзий нет- биться как Гарик они не будут.
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