Ривалдо посоветовал тренера для «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо хочет, чтобы команду возглавил Жозе Моуринью.
«Моуринью – победитель. Не сомневаюсь, что он проделал бы большую работу в «Барсе». Он знает команду, чемпионат Испании, Лигу чемпионов и имеет громадный опыт.
Конечно, некоторые его тренерские методы могут вызывать опасения и не нравиться болельщикам. Но я уверен, что это было бы отличное подписание для «Барселоны» в нынешней ситуации», – считает Ривалдо.
- «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
- Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.
- Португалец работал в «Барсе» с 1996 по 2000 год.