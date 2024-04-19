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    Ривалдо посоветовал тренера для «Барселоны»

    Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо хочет, чтобы команду возглавил Жозе Моуринью.

    «Моуринью – победитель. Не сомневаюсь, что он проделал бы большую работу в «Барсе». Он знает команду, чемпионат Испании, Лигу чемпионов и имеет громадный опыт.

    Конечно, некоторые его тренерские методы могут вызывать опасения и не нравиться болельщикам. Но я уверен, что это было бы отличное подписание для «Барселоны» в нынешней ситуации», – считает Ривалдо.

    • «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
    • Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.
    • Португалец работал в «Барсе» с 1996 по 2000 год.

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    Источник: Betfair

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