Ривалдо посоветовал тренера для «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо хочет, чтобы команду возглавил Жозе Моуринью.

«Моуринью – победитель. Не сомневаюсь, что он проделал бы большую работу в «Барсе». Он знает команду, чемпионат Испании, Лигу чемпионов и имеет громадный опыт.

Конечно, некоторые его тренерские методы могут вызывать опасения и не нравиться болельщикам. Но я уверен, что это было бы отличное подписание для «Барселоны» в нынешней ситуации», – считает Ривалдо.