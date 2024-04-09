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    Мостовой сравнил уровень жизни в России и Европе

    Александр Мостовой рассказал, чем жизнь в Европе отличается от российских реалий.

    «Везде в Европе чувствовал себя комфортно, но надо понимать, что я уезжал из СССР. Первый международный опыт был во Франции и Португалии. Море, океан, солнце, замечательная обстановка в каждом городе, где я жил и играл.

    В Европе 90 процентов городов и люди, которые их населяют, имеют все – они не стремятся жить в столице. И это колоссальная разница с Россией – у нас даже шутят, что Москва это другое государство. Если ты живешь в небольшом европейском городке, то ты имеешь все необходимое, а в столицу едешь только как турист.

    Большая разница между Россией и Европой и то, что мне прям бросилось в глаза, что средний уровень жизни в любом европейском городе отличный. Это то, чего нет у нас в России. У нас только Москва, а уже потом остальные города.

    В той же Испании не важно, живешь ты в Мадриде или Бильбао – ты не стремишься уехать, ты всегда доволен и счастлив. Европейцы понимают, что у них есть все необходимое там, где они родились.

    Вернулся в Россию, потому что здесь родился. Потому что я – русский, елки-палки! Хочешь – не хочешь, но надо родиться иностранцем, чтобы жить в Европе.

    Мои дети, например, родились во Франции и Испании, и если им зададут вопрос про то, хотели бы они жить в России, то они ответят, что останутся в Европе. Все потому, что они там родились», – объяснил Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1712673598
    Все верно, они родились в Европе, они и живут там, а мы в России и живем здесь, да там многое делают для людей, а у нас для.......Думы вот они живут как в Европе, вот в чем отличие
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