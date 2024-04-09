Мостовой сравнил уровень жизни в России и Европе

Александр Мостовой рассказал, чем жизнь в Европе отличается от российских реалий.

Экс-футболист в течение карьеры выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

«Везде в Европе чувствовал себя комфортно, но надо понимать, что я уезжал из СССР. Первый международный опыт был во Франции и Португалии. Море, океан, солнце, замечательная обстановка в каждом городе, где я жил и играл.

В Европе 90 процентов городов и люди, которые их населяют, имеют все – они не стремятся жить в столице. И это колоссальная разница с Россией – у нас даже шутят, что Москва это другое государство. Если ты живешь в небольшом европейском городке, то ты имеешь все необходимое, а в столицу едешь только как турист.

Большая разница между Россией и Европой и то, что мне прям бросилось в глаза, что средний уровень жизни в любом европейском городе отличный. Это то, чего нет у нас в России. У нас только Москва, а уже потом остальные города.

В той же Испании не важно, живешь ты в Мадриде или Бильбао – ты не стремишься уехать, ты всегда доволен и счастлив. Европейцы понимают, что у них есть все необходимое там, где они родились.

Вернулся в Россию, потому что здесь родился. Потому что я – русский, елки-палки! Хочешь – не хочешь, но надо родиться иностранцем, чтобы жить в Европе.

Мои дети, например, родились во Франции и Испании, и если им зададут вопрос про то, хотели бы они жить в России, то они ответят, что останутся в Европе. Все потому, что они там родились», – объяснил Мостовой.