Мусаев прокомментировал упущенную победу «Краснодара» над «Локо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Краснодарцы пропустили на 81-й минуте.

Команда отстает от 1-го места на очко.

Мусаев вернулся в «Краснодар» несколько недель назад.

– Каждая из команд хотела победить. Во втором тайме сыграли лучше, могли забить второй гол, но ошибка не дала добиться победы. Ребята бились до последней минуты.

– Как считаете, была ли дисциплина у команды в первом тайме?

– Я этим был недоволен. Не хватало задней линии, чтобы поджимать. Были большие расстояния. Проходило много передач между линиями.

– Вы сказали, что при ответном мяче была ошибка в перестроении. В чем причина?

– Было время, смотрели VAR. Кайо выдернулся вперед, нас поймали.

– Не получалось реализовать моменты. Гонка за чемпионство давит?

– Конечно, не нужно заниматься этим делом. Я сказал футболистам: неважно, как сыграют наши соперники. Мы концентрируемся на себе.