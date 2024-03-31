Мостовой – о Мусаеве в «Краснодаре»: «Назначили никому не известного человека»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Сегодня будет один из самых интересных матчей. После того, что произошло, что сделали в «Краснодаре». Убрали одного из лучших главных тренеров [РПЛ] на данный момент, назначили никому не известного человека.

Все команды потеряли очки, есть шансы у «Краснодара» и «Локомотива» немного оторваться или приблизиться», – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.