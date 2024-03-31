В воскресенье, 31 марта, в 27-м туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «ПСЖ». Матч пройдет в Марселе, начало – в 21:45 (мск).
«Марсель»
Команда Жана-Луи Гассе набрала 39 очков и занимает 7-е место в Лиге 1. «Марсель» добыл 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 40:28.
От еврокубкового 6-го места команду отделяют 3 очка.
«ПСЖ»
«ПСЖ» набрал 59 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Луиса Энрике добыли 17 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 62:23.
Отрыв парижской команды от ближайшего преследователя составляет 12 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 24.09.23 «ПСЖ» – «Марсель» – 4:0;
- 26.02.23 «Марсель» – «ПСЖ» – 0:3;
- 16.10.22 «ПСЖ» – «Марсель» – 1:0;
- 17.04.22 «ПСЖ» – «Марсель» – 2:1;
- 24.10.21 «Марсель» – «ПСЖ» – 0:0.
Прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ»
«Марсель» в последние годы неудачно играет с «ПСЖ» – не видим причин для того, чтобы тенденция прервалась. Прогноз – ИТБ 2 (1,5) с коэффициентом 1.80.