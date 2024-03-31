В воскресенье, 31 марта, в 27-м туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «ПСЖ». Матч пройдет в Марселе, начало – в 21:45 (мск).

«Марсель»

Команда Жана-Луи Гассе набрала 39 очков и занимает 7-е место в Лиге 1. «Марсель» добыл 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 40:28.

От еврокубкового 6-го места команду отделяют 3 очка.

«ПСЖ»

«ПСЖ» набрал 59 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Луиса Энрике добыли 17 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 62:23.

Отрыв парижской команды от ближайшего преследователя составляет 12 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ»

«Марсель» в последние годы неудачно играет с «ПСЖ» – не видим причин для того, чтобы тенденция прервалась. Прогноз – ИТБ 2 (1,5) с коэффициентом 1.80.