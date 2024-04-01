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    • Тренер «ПСЖ» объяснил замену Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем»

    Тренер «ПСЖ» объяснил замену Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции после победы над «Марселем» (2:0) ответил на вопрос о замене Килиана Мбаппе.

    • Нападающего убрали с поля на 65-й минуте.
    • Мбаппе вышел на матч в статусе капитана парижан.
    • После замены он не скрывал недовольства.

    «Каждую неделю одна и та же песня. Это утомительно. Я тренер, мне ежедневно приходится принимать решения. И это то, что я буду делать до своего последнего дня в «ПСЖ».

    Я все еще пытаюсь найти лучшее решение для «ПСЖ». Иногда я могу ошибаться, но это мой выбор», – заявил Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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    01.04.2024 15:30
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