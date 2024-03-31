Жена Песьякова рассказала, как отреагировала на окровавленного в матче с «Динамо» супруга

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировала стык игрока в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Как себя чувствует Сергей? Он в порядке, слава богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы. Что я чувствовала, когда увидела кровь на лице Сергея? Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал весeлым голосом, что всe хорошо.

Просто я видела момент наступа шипами, мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног», – сказала Песьякова.