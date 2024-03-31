Морено прокомментировал спасение «Сочи» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Сочинцы уступали в 2 мяча.

У них забили Сауль Гуарирапа и Мартин Крамарич.

«Сочи» идет в РПЛ последним.

«Мы довольны результатом, потому что по ходу матча проигрывали в два мяча, но смогли сравнять счeт. Мы заслуживали сегодня победы. Если бы далeкий от футбола человек посмотрел матч, он бы сразу не сказал, где на поле был ЦСКА, а где «Сочи».

Мы играли против очень сильной команды, которая исторически борется за первые места в чемпионате России. Это команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок. Несмотря на это, мы играли очень хорошо, имели более 60% владения мячом, создавали моменты, наносили удары. У ЦСКА, по сути, был один удар, который они смогли конвертировать в гол. А первый их забитый мяч случился после досадного рикошета», – сказал Морено.