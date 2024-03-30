Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов считает, что «Спартак» должен был пробить пенальти в ворота «Урала»

Федотов считает, что «Спартак» должен был пробить пенальти в ворота «Урала»

30 марта 2024, 21:07
11

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил спорный эпизод из матча 22-го между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

  • Во 2-м тайме Денис Кулаков сфолил на спартаковце Антоне Зиньковском в пограничной зоне.
  • Работавшая на VAR Вера Опейкина сообщила главному судье Владимиру Москалеву, что это не пенальти.
  • У «Спартака» весной в РПЛ нет голов.

«Считаю, что нарушение было на линии штрафной площади, а линия входит в штрафную площадь. Значит, после проверки VAR следовало назначить 11-метровый удар.

VAR оставил первоначальное решение арбитра без изменений, посчитав, что нет 100% доказательств, что нарушение произошло именно на линии штрафной.

Правильное решение: VAR-вмешательство и назначение 11-метрового удара». – написал Федотов.

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Федотов Игорь
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1711822686
Зиньковский сам сказал что пенальти не было.
Ответить
rash1959
1711822752
все беды от баб.
Ответить
DVOK68
1711823053
Хорошо.Назначил реф пеналь,пробили,забили.Это всё могло бы изменить счёт в ЭТОМ отдельно взятом матче.А патологическую несыгранность команды,тренерское "умение"Абаскаля,кривоногость ряда игроков,отсутствие лидера на поле???Этот пеналь бы изменил всё это?Да хер в стакан! Поэтому и не фиг плакать по неназначенному пеналю.
Ответить
Krics
1711823829
Ниже плинтуса, хорошо что не назначили.ихмо.
Ответить
qawzsexdr
1711824600
Это судейский заговор, очередное доказательство этому.
Ответить
Desma
1711824849
Опять Газпромвсёкупил...........
Ответить
Главные новости
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
17:50
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
3
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
3
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
4
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
11
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
4
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Все новости
Все новости
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
3
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
11
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
5
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
10
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+