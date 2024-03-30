Федотов считает, что «Спартак» должен был пробить пенальти в ворота «Урала»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил спорный эпизод из матча 22-го между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

Во 2-м тайме Денис Кулаков сфолил на спартаковце Антоне Зиньковском в пограничной зоне.

Работавшая на VAR Вера Опейкина сообщила главному судье Владимиру Москалеву, что это не пенальти.

У «Спартака» весной в РПЛ нет голов.

«Считаю, что нарушение было на линии штрафной площади, а линия входит в штрафную площадь. Значит, после проверки VAR следовало назначить 11-метровый удар.

VAR оставил первоначальное решение арбитра без изменений, посчитав, что нет 100% доказательств, что нарушение произошло именно на линии штрафной.

Правильное решение: VAR-вмешательство и назначение 11-метрового удара». – написал Федотов.