Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, о чем он мечтает.

– Какая у вас мечта?

– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ.

Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось.

Юран родился в Луганске.

На Украине в начале карьеры он поиграл за «Зарю» и киевское «Динамо».

На уровне сборных Сергей выбрал Россию – провел 25 матчей и забил 5 голов.

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