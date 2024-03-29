Юран рассказал о своей мечте, связанной с Украиной

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, о чем он мечтает.
– Какая у вас мечта?
– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ.
Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось.
- Юран родился в Луганске.
- На Украине в начале карьеры он поиграл за «Зарю» и киевское «Динамо».
- На уровне сборных Сергей выбрал Россию – провел 25 матчей и забил 5 голов.
Источник: Sport24