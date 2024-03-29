Селюк высказался о будущем Хвичи и участии сборной Грузии в Евро-2024

Агент Дмитрий Селюк считает, что сборная Грузии может достичь определенных результатов на предстоящем чемпионате Европы в случае, если будет играть в командный футбол.

– Сначала хочу поздравить всю Грузию с выходом на чемпионат Европы! Это огромный шаг грузинского футбола и правильное направление в его развитии. У меня там очень много моих бывших футболистов. Многие из них сейчас занимают большие посты в грузинском футболе и не только.

– Что Кварацхелия должен сделать на Евро, чтобы его захотела купить «Барселона» или «Реал»?

– В сборной Грузии много хороших футболистов. Она всегда связана с классным футболом. Можно вспомнить тбилисское «Динамо», которое выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА. Также игру Давида Кипиани и Вовы Гуцаева, с которым я близко дружил. В Грузии было много знаменитых игроков.

Что касается Хвичи, футбол – это командная игра. Очень важно, чтобы грузинские футболисты не перешли на индивидуализм, и не стали на чемпионате Европы продавать себя. Если они будут играть в командный футбол, то они могут достичь определенных результатов.

– Как же тогда Кварацхелии проявить себя?

– Хвича – топовый футболист, вопросов нет. Что касается больших клубов, то им не нужен чемпионат Европы, чтобы его видеть. Например, «Барселона» играла с «Наполи» в Лиге чемпионов. Каталонцы видели Хвичу, когда играли с ним и готовились к этому матчу. Они примерно понимают, что он из себя представляет. Матчи на чемпионате Европы не сыграют большой роли в его дальнейшей карьере. В Лиге чемпионов играть гораздо сложнее, чем на чемпионате Европы против маленьких команд.

– Много говорили о возможном переходе Кварацхелии в Испанию. Что вы думаете по этому поводу?

– При всем моем уважении к Хвичи, я думаю, что ему пока лучше сосредоточиться на игре за «Наполи», не думая о скором переходе в «Барселону» или мадридский «Реал». Он молодой парень, у него еще все впереди. В «Барселоне» очень много молодых и талантливых футболистов, поэтому я не думаю, что она реально заинтересована в приобретении Хвичи. В «Реале» на этой позиции играет Винисиус. Тоже не думаю, что мадридцы заинтересованы в Хвиче.

Но я уверен, что у него большое будущее. Он хороший футболист и должен себя везде проявлять. Я думаю, что Хвичу пригласят в какой-то английский клуб. Для Англии Хвича больше подойдет.