Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы

Дани Алвес, временно освобожденный из-под стражи, организовал вечеринку в своем испанском особняке стоимостью более 5 миллионов евро.
Это произошло на следующий день после выхода экс-футболиста из тюрьмы. Он пригласил членов своей семьи и друзей.
Вечеринка, устроенная 40-летним бразильцем, длилась до пяти часов утра.
- 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Дани выпустили на время рассмотрения апелляции.
Источник: Daily Mail