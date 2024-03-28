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  • Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы

Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы

28 марта 2024, 23:15
6

Дани Алвес, временно освобожденный из-под стражи, организовал вечеринку в своем испанском особняке стоимостью более 5 миллионов евро.

Это произошло на следующий день после выхода экс-футболиста из тюрьмы. Он пригласил членов своей семьи и друзей.

Вечеринка, устроенная 40-летним бразильцем, длилась до пяти часов утра.

  • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
  • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
  • Дани выпустили на время рассмотрения апелляции.

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Источник: Daily Mail
Испания. Примера Барселона Алвес Дани
Комментарии (6)
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Pooodle
1711658193
позор Алвесу и Промесу!
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RusUltras
1711658453
на месте Алвеса я бы дал по тапкам туда, где нет экстрадиции
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JIEGEHDA
1711674939
Думал у него ситуация страшная. Оказывается не очень.....
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Evgenijgerasimov607@gmail
1711678305
Он пригласил членов своей семьи и друзей,не указано сколько было бл**ей,в этот вечер всё было по закону,по согласию
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BlackMurder
1711686109
Интересно , эту бабу он пригласил, которую изнасиловал
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