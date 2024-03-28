Алвес устроил вечеринку до пяти утра после выхода из тюрьмы

Дани Алвес, временно освобожденный из-под стражи, организовал вечеринку в своем испанском особняке стоимостью более 5 миллионов евро.

Это произошло на следующий день после выхода экс-футболиста из тюрьмы. Он пригласил членов своей семьи и друзей.

Вечеринка, устроенная 40-летним бразильцем, длилась до пяти часов утра.