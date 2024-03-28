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«Наполи» предложит Хвиче новый контракт с повышением зарплаты в три раза

28 марта 2024, 17:41

«Наполи» намерен предложить нападающему Хвиче Кварацхелии новый контракт. Предполагается, что зарплата игрока будет увеличена втрое с нынешних 1,5 миллиона до 4,5 миллиона евро, возможно, с учетом бонусов. Срок соглашения будет продлен до 2028 или 2029 года – нынешний контракт действует до 2027-го.

Стороны встретятся для обсуждения условий нового контракта после завершения сезона.

Сообщается, что 23-летний Кварацхелия не против продлить контракт с итальянским клубом. Игрок, его отец и агент считают, что пребывание в Неаполе по крайней мере еще на один сезон может принести пользу его развитию. Вероятность такого решения увеличится, если клубу удастся вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, в свою очередь, понимает, что ради сохранения грузинского игрока придется поднять ему зарплату. Он готов пойти навстречу футболисту, так как ценит его спокойное поведение.

  • Кварацхелия провел в нынешнем сезоне 38 матчей, забил 10 мячей, отдал 6 голевых передач.
  • Он выступает за «Наполи» с июля 2022 года.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича
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