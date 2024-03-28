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  • Ролан Гусев сформулировал главную проблему детско-юношеского футбола в России

Ролан Гусев сформулировал главную проблему детско-юношеского футбола в России

28 марта 2024, 13:21

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о проблеме подготовки российских футболистов.

– Возрастные футболисты отмечают: у нового поколения футболистов меньше злости, о которой вы говорите.

– Они вообще другие, это правда. Задача тренеров – делать так, чтобы игроки были более эмоциональными и агрессивными.

– «Другие» – это какие?

– Не всем, но многим спортивного характера не хватает. Наверное, сейчас мир такой: телефоны, компьютеры – все это отвлекает. У нас был один футбол: двор, тренировки целыми днями.

С другой стороны, в Европе такие же ребята играют, тоже с гаджетами. Знаете, я долго поработал в российском детско-юношеском футболе, у меня есть понимание, что в нем не так.

– Сформулируете?

– Дети не виноваты, скажем так. В первую очередь мы не умеем ждать. Ждать талантливых ребят. Они на первых порах могут уступать в технике. Вместо такого возьмут более сильного – а того мальчишку, который в будущем способен добраться до «Барселоны», не дождутся.

А ведь мы все читали историю Месси – с чего он начинал и кем стал. И жалко мальчишек, оставшихся без международного опыта – сначала из-за ковида, теперь из-за нынешней ситуации.

Раньше ездили на всякие турниры, в турнирах Гранаткина участвовали топ-сборные. Сейчас ребята варятся в собственном соку – это нехорошо.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
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