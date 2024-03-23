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    Весь тур Первой лиги перенесен

    Первая лига сообщила о переносе 24-го тура.

    «Матчи 24-го тура перенесены

    Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области по решению РФС все матчи 24-го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно.

    Вся ФНЛ, а также все футболисты, тренеры и сотрудники клубов ФНЛ выражают свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холл», – написала Первая лига.

    • Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

    Также матчи перенесены во Второй лиге.

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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