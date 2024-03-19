Российский экс-арбитр ФИФА в 69 лет подрабатывает курьером

Бывший советский и российский судья Сергей Хусаинов имеет финансовые проблемы.

69-летний экс-арбитр ФИФА признался, что подрабатывает курьером.

– Какая у вас пенсия?

– Минимальная. 22 тысячи. Данные по работе в Госкомспорте в горбачeвские времена утеряны, нужно как-то восстанавливать и делать перерасчeт.

Госслужащие тогда хорошо получали. Плюс мы 75% гонораров с международных поездок отдавали в кассу Госкомспорта.

– Никаких доплат бывшим судьям не полагается?

– Ничего. В 1993 году ещe вышел циркуляр ФИФА, что судейские ассоциации ни под каким видом не должны управляться футбольными федерациями и лигами.

И Блаттер, президент ФИФА, ещe тогда обещал ввести зарплату для судей международной категории – 2000 швейцарских франков в месяц. Так и не сделали.

К футболистам в этом плане за рубежом более внимательное отношение. Тот же Канчельскис рассказывал, что до сих пор получает стипендию за годы в «Манчестер Юнайтед».

– Знаю, что вы подрабатывали курьером.

– Да-да, пирожки. До сих пор так делаю. Без машины, своим ходом развожу заказы по Москве, в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там.

Договорился, чтобы по субботам-воскресеньям только не нагружали заказами, так как периодически турниры в выходные проводятся. Начальство сказало: «Не вопрос, всe для вас».

– Стесняюсь спросить, сколько платят за доставку пирогов?

– Один заказ – 250 рублей. В день выходит четыре-пять заказов. Плюс бесплатное питание. Общение с народом – тоже немаловажная вещь. Заодно Москву узнаeшь.