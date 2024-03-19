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    Российский экс-арбитр ФИФА в 69 лет подрабатывает курьером

    Бывший советский и российский судья Сергей Хусаинов имеет финансовые проблемы.

    69-летний экс-арбитр ФИФА признался, что подрабатывает курьером.

    – Какая у вас пенсия?

    Минимальная. 22 тысячи. Данные по работе в Госкомспорте в горбачeвские времена утеряны, нужно как-то восстанавливать и делать перерасчeт.

    Госслужащие тогда хорошо получали. Плюс мы 75% гонораров с международных поездок отдавали в кассу Госкомспорта.

    – Никаких доплат бывшим судьям не полагается?

    – Ничего. В 1993 году ещe вышел циркуляр ФИФА, что судейские ассоциации ни под каким видом не должны управляться футбольными федерациями и лигами.

    И Блаттер, президент ФИФА, ещe тогда обещал ввести зарплату для судей международной категории – 2000 швейцарских франков в месяц. Так и не сделали.

    К футболистам в этом плане за рубежом более внимательное отношение. Тот же Канчельскис рассказывал, что до сих пор получает стипендию за годы в «Манчестер Юнайтед».

    – Знаю, что вы подрабатывали курьером.

    – Да-да, пирожки. До сих пор так делаю. Без машины, своим ходом развожу заказы по Москве, в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там.

    Договорился, чтобы по субботам-воскресеньям только не нагружали заказами, так как периодически турниры в выходные проводятся. Начальство сказало: «Не вопрос, всe для вас».

    – Стесняюсь спросить, сколько платят за доставку пирогов?

    – Один заказ – 250 рублей. В день выходит четыре-пять заказов. Плюс бесплатное питание. Общение с народом – тоже немаловажная вещь. Заодно Москву узнаeшь.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Vratarь
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    Н-да... Ведь позор же полный!
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    Fialet
    1710798285
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